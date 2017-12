publié le 17/12/2017 à 00:49

Au delà du prestige de la couronne, remporter l'élection de Miss France a de quoi faire des envieux. Parmi les 30 prétendantes au titre de Miss France 2018, une seule sortira gagnante et se verra remettre une couronne azurée ornée de pierres, baptisée O Céleste et signée du bijoutier Julien d'Orcel.



Mais la couronne est loin d'être l'unique récompense. Miss France reçoit une parure en or blanc et diamants et une parure en or blanc et pierres semi-précieuses Topaze bleues, une voiture (Peugeot 2008), un vélo et une trottinette électrique de la même marque, un vestiaire de dix montres Festina, une ligne complète de bagage Jump, une mallette de maquillage en cuir et un maquilleur à disposition, un Macbook Air et un iMac, une télévision à écran incurvé et deux robes de gala.

Outre cette batterie de biens matériels, celle qui est désignée "plus belle femme de France" se voit aussi offrir un vol pour deux personnes à Los Angeles en business, un séjour en Californie (à Palm Spring et Los Angeles) et un appartement pendant un an. Il n'y a pas à dire, pour celle qui sera élue Miss France, ce sera Noël avant l'heure !