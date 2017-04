publié le 19/04/2017 à 11:05

On peut dire qu'ils sont chanceux. Des festivaliers de Coachella (États-Unis) qui s'étaient fait voler leurs smartphones ont pu les retrouver grâce à l'application "Find my Phone". Vendredi 14 avril, jour du début du célèbre festival, une centaine de personnes ont remarqué la disparition de leurs téléphones et ont eu le réflexe d'activer l'application qui en donne la position GPS.





En suivant ces indications de géolocalisation, plusieurs victimes de vol se sont alors retrouvées sur les traces d'un homme de 36 ans originaire de New York, Reinaldo de Jesus Henao, qui a été "rapidement interpellé par la sécurité jusqu'à ce que des policiers arrivent", dans un communiqué dimanche le sergent Dan Marshall, porte-parole de la police d'Indio, où se tient l'événement musical. Son sac à dos contenait plus de 100 téléphones portables". Le voleur présumé a été brièvement détenu pour suspicion de "vol de grande envergure" puis libéré sur versement d'une caution de 10.000 dollars.



Le festival de Coachella, l'un des plus prestigieux du monde, attire quotidiennement quelque 120.000 amateurs de musique rock, folk, pop ou électro sur deux week-ends de trois jours, chaque année en avril. Le second week-end se déroulera cette année du 21 au 23 avril avec la même programmation que le premier: Radiohead, Lady Gaga, Lorde et Kendrick Lammar sont les principales têtes d'affiche.