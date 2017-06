publié le 05/06/2017 à 16:45

Ils font leur grand retour. Toute l'équipe de Meurtres au paradis revient lundi 5 juin sur France 2 pour les deux premiers épisodes de la sixième saison de cette série policière franco-britannique lancée en 2010.



Pour ceux qui seraient passés à côté, Meurtres au paradis se déroule sur l'île fictive de Sainte-Marie, un endroit paradisiaque où l'on a assisté, dès la première saison, à l'arrivée d'un policier anglais aussi surdoué que psychorigide, détestant la chaleur, les îles, l'exotisme, le soleil et les Français. Campé par l'Anglais Kris Marshall, l'inspecteur Goodman nous délecte d'enquêtes aussi mystérieuses que palpitantes sur des meurtres perpétrés sur ce petit coin de paradis.

Cette série créée par Robert Thorogood a su trouver son public aussi bien outre-Manche que dans l'Hexagone. La diffusion de la sixième et dernière saison sur la BBC One a rassemblé plus de huit millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. Lors de la diffusion de la cinquième saison sur France 2, la chaîne a fédéré 3,39 millions de fidèles. Meurtres au paradis représente donc un potentiel d'audience non négligeable pour France 2 qui espère naturellement réunir le plus de téléspectateurs possible pour une sixième saison au programme très alléchant.

Clap de fin pour l'inspecteur Goodman

Il l'a annoncé au mois de février, Meurtres au paradis c'est terminé pour Kris Marshall. L'acteur que l'on connaît aussi pour son rôle dans Oka ! (2011) ou encore Love Actually (2003), a décidé de tourner la page après avoir campé l'inspecteur Humphrey Goodman dans les saisons 4 et 5.



"Meurtres au paradis a été une expérience incroyable. Six mois par an à tourner sur une île tropicale sous le soleil, comment ne pas aimer !", a souligné l'acteur britannique lors de son passage dans l'émission Good morning Britain. "Mais il est temps de passer le relais et de passer plus de temps avec ma famille", a-t-il ajouté pour expliquer son départ. Un départ qui se fera sans brutalité : Kris Marshall passera le flambeau en douceur au cours de cette sixième saison à Ardal O'Hanlon.



On ne connaît pas encore la façon dont Goodman va disparaître de la série policière. Cela pourrait-il s'organiser autour d'une raison amoureuse ? Car, dans cette nouvelle saison, l'inspecteur espère trouver l'amour et attend avec impatience le retour de Martha, une ancienne amie de Londres. Étant donné qu'il doit quitter la série, cette histoire pourrait constituer la raison de son départ. Réponse dans quelques semaines...

Kris Marshall Crédit : Ken McKay/ITVShutterst/SIPA

Un nouveau héros

Exit l'inspecteur-chef Humphrey Goodman donc et place à Jack Mooney qui sera son remplaçant. C'est donc l'acteur irlandais Ardel O'Hanlon qui va assurer la suite des enquêtes de Meurtres au paradis dans la saison 6 mais également la septième qui est d'ores et déjà commandée.



Connu pour son rôle de prêtre dans la série Father Ted et celui du super héro George Sunday dans My Hero, Ardel O'Hanlon sera introduit à l'occasion d'un double épisode où l'équipe que l'on est habitué à voir évoluer sous le soleil des tropiques va débarquer à Londres. Jack Mooney prendra ensuite l'avion direction Sainte-Marie où il terminera la saison.

Ardal O'Hanlon

Florence Cassel confrontée au meurtre d'une amie

La sixième saison est lancée lundi 5 juin par la diffusion de deux épisodes sur France 2 à partir de 20h55. Après un premier épisode où l'intrigue est construite autour de la découverte du cadavre d'un scientifique a priori mort d'une crise cardiaque au pied d'un volcan, Florence va, elle, entrer dans une période difficile dès le deuxième épisode.



La jeune femme jouée par Joséphine Jobert va apprendre l'assassinat d'une amie d'enfance avec qui elle était à l'école. Dès lors, elle va tout faire pour élucider ce meurtre et en même temps tenter de réparer un vieux litige qui les liait. Cette sixième saison promet donc de nous montrer une Florence Cassel confrontée aux sentiments qu'elle va avoir bien du mal à contenir.



Si les intrigues et les nouveautés de cette sixième saison promettent un nouveau chapitre croustillant de Meurtres au paradis, le défi est de taille pour France 2 qui voit sa programmation entourée du lancement de la 12e saison d'Esprits criminels sur TF1, du Bureau des Légendes sur Canal + ou encore de Papa ou maman sur M6...