publié le 24/03/2017 à 09:35

C'était il y a 14 ans déjà, Love Actually sortait dans les salles obscures pour notre plus grand plaisir. Depuis, cette comédie romantique devenue culte s'est imposée comme le long-métrage que l'on adore revoir au moins une fois par an, et plus si affinités.



À l'occasion du Red Nose Day, le Téléthon britannique, les comédiens du film de Richard Curtis (Good Morning England, Il était temps) ont remis le couvert pour une courte suite diffusée vendredi 24 mars sur BBC One. Un court-métrage dont la bande-annonce a été révélée la veille de sa diffusion et qui montre bel et bien que l'on s'intéressera au devenir de nos personnages préférés le temps de quelques précieuses minutes.

Keira Knightley, Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Lùcia Moniz, Kris Marshall, Andrew Lincoln, Heike Makatsch, Bill Nighy... Les acteurs de Love Actually n'ont pas chômé depuis la sortie du film en 2003. 14 ans après, RTL.fr vous fait découvrir en images à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Une chose est sûre, vous ne serez pas déçus du voyage. Car si le film n'a pas pris une ride, on ne peut pas en dire autant du casting qui n'a pas échappé aux années qui passent.