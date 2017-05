Mariage de Pippa Middleton : tout ce qu'il faut savoir sur l'événement

publié le 20/05/2017 à 07:32

C'est certainement le mariage de l'année. Pippa Middleton, sœur cadette de Kate de Cambridge, dira "oui" au financier anglais millionnaire James Matthews, dans quelques heures, ce samedi 20 mai. Dernière ligne droite avant la cérémonie donc, le temps de régler les derniers préparatifs de cet événement très attendu et qui sera à coups sûr, très médiatisé. Le mariage aura lieu dans le Berkshire, d'où est originaire la famille Middleton.



À 33 ans, la jeune sœur de Kate Middleton est connue également pour avoir détourné les regards du monde entier lors du mariage de cette dernière avec le prince William, en avril 2011. Au programme de son mariage, une cérémonie plus simple et plus familiale que celle du royal wedding de son aînée, il y a 6 ans, mais avec une liste d'invités tout aussi prestigieuse.

Kate et William seront bien sûr présents avec leurs enfants, mais également le prince Harry et sa compagne Meghan Markle, qui feront à cette occasion, leur première apparition officielle depuis l'annonce de leur couple, en novembre dernier.

Un mariage plus simple que celui de Kate

Pour se démarquer du royal wedding de sa sœur aînée, Pippa Middleton souhaiterait un mariage simple et familial. La cérémonie se déroulera dans la petite église Saint Mark, à Englefield dans le Berkshire, région à l'ouest de Londres, d'où sont originaires les parents des sœurs Middleton.



Ce lieu, intime, se situe d'ailleurs à quelques kilomètres de la demeure familiale, où se déroulera le reste de la cérémonie. "Pippa est une fille traditionnelle et elle voulait se marier à la maison", a expliqué un proche de la fiancée au magazine The Sun.

Simple, mais pas dénué de fastes

Car si le mariage de Pippa Middleton ne ressemblera pas à celui de Kate et William, il n'empêche que la jeune femme souhaite une cérémonie digne de ce nom. Ainsi, selon le tabloïd britannique Daily Mail, une orangerie de verre de douze mètre sur trente-six a été érigée sur la pelouse de la demeure des parents Middleton. Une installation sur-mesure et importée de Belgique, qui coûterait quelques 110.000 dollars.



La verrière serait de la marque Peppers Marquees, un prestataire qui a déjà travaillé avec la dynastie de Galles. Selon plusieurs sources du média anglais, les ouvriers travailleraient à la construction de la structure de verre depuis le weekend dernier, à l'arrière de la propriété de Michael et Carole Middleton.

Meghan Markle invitée de dernière minute

Après divers rebondissements, Meghan Markle, la petite-amie du prince Harry fera bien partie des invités du mariage. Au départ, Pippa Middleton, ne souhaitant pas se faire voler la vedette, a refusé sa présence. Finalement, l'actrice américaine - qui n'est pourtant pas encore fiancée au prince Harry - sera bien à la réception, mais pas à la cérémonie à l'église.



La jeune femme est donc très attendue lors de ce mariage, surtout par les médias britanniques, qui suivent de très près les premiers pas de l'actrice dans la famille royale. Sans compter que ce 20 mai signe la première apparition officielle du jeune couple, ensemble depuis novembre 2016.





Kate, William et leurs enfants, des vedettes plus ou moins discrètes

Si Pippa Middleton craint de se faire voler la vedette par Meghan Markle, elle se méfie également de l'engouement inévitable autour sa sœur aînée, la duchesse de Cambridge. Si elle-même avait attiré tous les regards lors du mariage de Kate et de William, pas question pour Pippa que cette dernière en fasse autant.



Si Kate et William se feront discrets, on ne peut pas en dire autant de leurs deux adorables enfants, George et Charlotte, garçon et demoiselle d'honneur. Comme à chacune de leurs apparitions, les deux derniers héritiers de la couronne britannique risquent bien d'être le centre de l'attention des personnes présentes lors du mariage de Pippa et de James Matthews.

Quelles robes pour Pippa et Kate ?

C'est l'une des questions qui agitent les médias et les admirateurs de la famille royale. Pour l'heure, aucun indice n'a filtré concernant la robe de mariée de Pippa Middleton. Des paparazzi ont toutefois surpris en novembre dernier le couturier Gile Deacon sortir de la maison de la fiancée, portant une house pleine, ce qui n'avait pas manqué d'attiser la curiosité des Britanniques.



Ce mardi 16 mai, de nouvelles photos ont ravivé les questions des médias chez nos voisins d'Outre-manche. Comme le Daily Mail, qui dévoile des clichés de plusieurs femmes portant plusieurs housses à la demeure Middleton, et qui pourraient contenir les robes des demoiselles d'honneur. Le même mystère plane sur la tenue que portera Kate Middleton.