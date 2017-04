Kate Middleton a enterré la vie de jeune fille de sa soeur Pippa

publié le 04/04/2017 à 01:09

Si on les voit la plupart du temps ensemble, Kate Middleton et son mari, le prince William, sont aussi capables de s'amuser séparément. Cela a été le cas le week-end des 11 et 12 mars, lorsque le couple royal s'est rendu dans les Alpes en compagnie de la soeur de Kate, Pippa, et de plusieurs amis selon le tabloïd The Sun. Alors que les filles célébraient la fin du célibat de Pippa à Méribel, William et ses amis faisaient de leur coté la fête à Verbier, en Suisse.



Kate et sa soeur ont également passé du temps sur les pistes de ski de la station française. Interrogé par The Sun, un proche de la famille Middleton témoigne : "Pippa adore skier, donc c'est ce qu'elle a préféré pour son enterrement de vie de jeune fille. Ils ont séjourné dans un chalet luxueux avec femmes de chambre et chef cuisinier". Le prince William, lui, a pu faire la démonstration remarquée de ses talents de danseur sur une autre piste, de danse, dans une boîte de nuit suisse.

Pippa Middleton épousera le 20 mai prochain James Matthews, directeur d'un fonds d'investissement, lors d'une cérémonie qui s'annonce déjà comme l'un des événements people les plus scrutés de l'année, même s'il sera évidemment nettement plus discret que le mariage royal de Kate et William en 2011.