publié le 09/05/2017 à 11:06

Pas facile de jongler entre le protocole et sa vie personnel. Le prince Harry en a fait les frais le week-end dernier. Il participait à une compétition de polo dans la ville d'Ascot en Angleterre et sa petite amie Meghan Marckle était parmi les invités. C'était d'ailleurs la première sortie officielle du couple, depuis les rumeurs de leur idylle il y a plus d'un an. Après le match, les deux tourtereaux ont échangé un baiser immortalisé par les paparazzis. La photo s'est vite retrouvée en une des tabloïds britanniques comme le Daily Mail. Mais, si le baiser a réjoui les fans du Prince et la presse à scandale, cela n'a pas plu à la reine Elizabeth II, la grand-mère du prince Harry.



En effet, selon The Sun, la reine a rappelé à l'ordre le prince Harry, mais aussi le prince William en leur demandant de mettre l'accent sur leurs devoirs envers l'État. En effet, les deux fils de Diana vont bientôt récupérer les nombreux engagements de leur grand-père le prince Philip, à la suite de son départ à la retraite en automne prochain, comme l'a annoncé Buckingham Palace, le 4 mai dernier.

Prince Harry and Meghan Markle share intimate moment at polo match https://t.co/qwXlkYdIN8 pic.twitter.com/XHbyBpKIYK — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 8 mai 2017

Une source royale a même confié au Sunday Times que "l'impact direct de la retraite du prince Philip sera que le duc et la duchesse de Cambridge devront intensifier les affaires d'État et réduire leur travail sur le terrain". C'est-à-dire les événements de charités auxquels sont conviés Kate et William, mais aussi le prince Harry.