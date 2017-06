publié le 11/06/2017 à 01:46

Slimane a fait son grand retour dans The Voice. Un an après son sacre, l'artiste est venu interpréter son nouveau titre J'en suis là en exclusivité pour la finale. Une ballade qui a enchanté le public et qui sera sur le second album, prévu pour l'automne prochain. C'est avec beaucoup d'émotions que Slimane est arrivé sur la scène de The Voice 2017, applaudi à tout rompre par Florent Pagny, son ancien coach, mais aussi par Mika, Zazie et Matt Pokora. Les quatre finalistes de l'émission lui ont aussi rendu hommage.



Depuis sa victoire dans The Voice, Slimane a enchaîné les succès avec son premier album À bout de rêves dont le titre Paname, en est le plus célèbre. L'artiste poursuit aussi sa tournée qui se terminera au Zénith de Paris début 2018.