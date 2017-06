Pourquoi TF1 arrête la série "Nos chers voisins" ?

publié le 19/06/2017 à 14:55

Coup dur pour les fans de Nos chers voisins. Lors du Festival de Télévision de Monte-Carlo le week-end dernier, Jean-Baptiste Shelmerdine (Alex) et Joy Esther (Chloé) ont annoncé que TF1 ne renouvellerait pas la série. Une annonce qui n'est pas vraiment une surprise, puisque l'acteur l'avait laissé entendre sur son compte Instagram il y a quelques jours avec une photo du décor de la série démonté. "C'est un peu frustrant mais c'est pas mal finalement. Pour moi, c'est terminé, ils ont cassé les décors", a confié Jean-Baptiste Shelmerdine au site PureBreak.



Et selon Puremedias, TF1 va arrêter de diffuser Nos chers voisins après 5 saisons, car la chaîne doit "réorganiser son budget fiction" et qu'elle semble miser gros sur Demain nous appartient, prochaine fiction estivale d'une durée de 26 minutes avec Ingrid Chauvin et la chanteuse Lorie, entre autres.

Mais, les fans de Nos chers voisins peuvent être rassurés, car l'avenir de leur série est assurée au cinéma. "Ce sera une comédie bien sûr (...) On veut les faire sortir de l'immeuble, leur faire vivre des aventures", poursuit Jean-Baptiste Shelmerdine à PureBreak. Quant à Joy Esther, elle assure que le film devrait permettre d'explorer "d'autres facettes" des personnages de la série. Et si la série est annulée, cela ne veut dire qu'elle va aussi s'arrêter de suite sur TF1 : la chaîne possède encore de nombreux épisodes inédits en stock.