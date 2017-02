publié le 22/02/2017 à 18:05

Elle n'aura pas remporté beaucoup de victoires, mais elle a marqué l'histoire des 12 Coups de midi. Claire, la jeune étudiante en Droit qui avait réussi l'exploit de battre Christian Quesada, a été éliminée mardi 21 février. La jeune femme originaire du Nord de la France s'est inclinée après neuf participations face à un nouveau maître de midi redoutable, Gaëtan.



Claire quitte l'aventure avec 41.150 euros de gains, une belle somme tout de même. La candidate n'est pas triste de partir de l'émission relativement tôt. "C'est que du bonheur, que du bonheur ! Merci à vous, vraiment je suis très contente d'être venue et c'est normal, c'est comme ça que ça doit être, on doit remettre son titre en jeu", a-t-elle lâché sur le plateau de l'émission. Et d'ajouter : "Je suis très contente pour Gaëtan, j'espère que tu iras loin !"

Claire a gardé contact avec Christian

Pour les téléspectateurs de TF1, Claire restera celle qui a terrassé Christian, maître incontesté des 12 Coups de midi pendant des mois. Candidat doté d'une culture générale exceptionnelle, celui que Jean-Luc Reichmann a surnommé "Le Professeur" a dû céder son trône après 192 victoires et plus de 809.000 euros de gains.

Claire est devenue assez proche de Christian après sa défaite. Ils se parlent même "assez régulièrement". "Nous sommes restés en contact, il m'écrit des petits messages sur les réseaux sociaux", a confié la candidate à Télé Star. C'est vraiment quelqu'un de très bien, il est resté très simple malgré ses nombreuses victoires. C'est une belle personne, une belle rencontre et je lui souhaite plein de choses pour la suite."



Que va faire la jeune femme avec l'argent de l'émission ? "Tour d'abord, je vais renouveler mon électroménager ! explique Claire à l'hebdo télé. Ensuite, j'irai en vacances à New York avec ma fille et le reste sera mis de côté pour que je puisse suivre mes études sereinement".