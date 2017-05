Le producteur Dominique Besnehard fait son entrée aux Grosses Têtes

publié le 02/05/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête passé d'agent à producteur et qui cartonne actuellement avec la série « Dix pour cent » sur France Télévision.

… Dominique Besnehard

Une Grosse Tête qui va pouvoir faire un concours de diction avec Dominique Besnehard.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui aime le monde uniquement quand il fait le tour.

…Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de partir en mer pour qu’on ait l’impression qu’elle débarque.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui a fait plusieurs tours du monde mais en avion et jamais en solitaire.

… Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui n’a pas été pris par la mer mais par l’immobilier.

… Stéphane Plaza



Dominique Besnehard, co-fondateur du Festival d'Angoulême Crédit : RTL

