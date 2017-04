Cristina Cordula incognito sous ses lunettes noires

publié le 21/04/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête plus utile pour assortir les couleurs que sortir des bonnes réponses.

… Cristina Cordula

Une Grosse Tête qui avec qui on se demande si ce sont ses jupes qui sont trop courtes ou ses jambes qui sont trop longues.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête dont on espère qu'elle pourra entrer dans l'isoloir dimanche.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête élu Président sur W9 dimanche dernier.

…Elie Semoun



Une Grosse Tête plus direct que n'importe quel TGV.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête dont on se demande si son école de journalisme n'était pas dirigée par Achille Zavatta.

… Christophe Beaugrand



