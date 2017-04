Les Grosses Têtes refont le premier tour de la présidentielle

publié le 24/04/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui bien avant le 2ième tour est déjà notre première dame.

…Arielle Dombasle



Une Grosse Tête dont la première mesure s'il était président serait de lancer le potager universe

l… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui trouve plus de bonnes réponses par déduction que par instruction.

…Caroline Diament

Une Grosse Tête qu'il a fallu sortir de l'isoloir avec un pied de biche.

…Bernard Mabille



Une Grosse Tête dont on ne publie pas les analyses parce qu'elle est pour le secret de l'urinoir.

…Chantal Ladesou



Une Grosse Tête dont on peut dire que si les présidents étaient aussi efficace que sa répartie, la France serait la première puissance mondiale.

… Laurent Baffie



Laurent Baffie lors de l'émission des 50 ans de RTL

