Arielle Dombasle et Olivier de Kersauson font connaissance

publié le 26/04/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête pour qui y'a: bâbord, tribord et "t'as gueule".

… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête dont on ne sait pas si elle a le pied marin en revanche elle a bien un corps de sirène.

… Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui n'est pas marin mais qui n'est pas contre tenir la barre.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête dont le livre "L'escargot tout chaud" se trouve désormais dans toutes les bibliothèques à côté de ceux de Sacha Guitry.

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui sort seulement maintenant son 1er livre "Les absents, levez le doigt!" parce qu'il a toujours préféré faire un somme que d'en publier une.

…Pierre Bénichou



Une Grosse Tête marseillaise qui doit avoir une sardine qui bouche ses bonnes réponses.

… Titoff



Arielle-Dombasle Crédit : Frédéric Dugit / MaxPPP

