Le grand retour d'Olivier de Kersauson

publié le 25/04/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête pour qui ce sera demain le "Jour J", titre d'une comédie dans laquelle elle est organisatrice de mariage.

…Sylvie Testud



Une Grosse Tête qui pense que si Fillon avait été célibataire et naturiste, il aurait gagné la présidentielle.

… Bernard Mabille

Une Grosse Tête qui ne s'est jamais présenté à une présidentielle pour laisser une chance aux autres candidats.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui quand elle parle, rappellera les embruns à Olivier De kersauson.

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui a passé autant de temps en l'air qu'Olivier de Kersauson en mer.

…JeanFi Janssens



C'est toi là-bas dans le noir………….. Olivier ?



Olivier de Kersauson en juin 2015 Crédit : MIGUEL MEDINA / AFP

