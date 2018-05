Le journal de 18h : Harry et Meghan ont ouvert leurs cadeaux de mariage

publié le 21/05/2018 à 19:08

Alors que les photos officielles de leur mariage ont été publiées, ce lundi 21 mai, Harry et Meghan, désormais duc et duchesse de Sussex, se plieront dès mardi 22 mai à leurs nouvelles obligations royales, aux côtés du Prince Charles.



Mais avant cela, les jeunes mariés ont pu déballer leurs cadeaux de mariage. S’ils avaient bien demandé aux invités de faire des dons à des associations caritatives, plutôt que de leur offrir quelque chose, certains ont refusé de se plier à cette règle. La Reine Elizabeth, en tête, n’a pas suivi la consigne. Elle devrait confirmer le don d’un cottage à l’est de l’Angleterre. Une immense maison de campagne pour les jeunes mariés.

De nombreux chef d’États ont offert des cadeaux, tradition oblige. Justin Trudeau s’est plié à la consigne des mariés, et s’est engagé à donner 50.000 dollars à une association qui vient en aide aux jeunes défavorisés dans son pays. Le Premier ministre australien Turnbull a aussi promis de faire un don mais a aussi offert des chapeaux typiquement australiens au style "cow-boy". La cadeau offert par Emmanuel Macron n’est pas encore officiellement connu.

À écouter également dans ce journal

Société : pour la troisième fois depuis le début du quinquennat, les fonctionnaires manifesteront ce 22 mai dans toute la France. Une journée d'action unitaire des organisations syndicales pour dénoncer les attaques que subit le service public.



Fait divers : trois mineurs sont toujours en garde à vue à Pau, après le meurtre ce week-end d'un homme de 32 ans, tabassé à mort, en pleine rue. La victime était arrivée récemment à Pau et connue des services de police, en région parisienne. Les trois suspects sont entendus depuis ce lundi 21 mai par les policiers.



Fait divers : un couple a été blessé à la Foire du Trône, dimanche 20 mai, après un problème mécanique sur le manège "La Boule". C'est la deuxième fois en six semaines qu'un incident se produit sur cette attraction. Début avril, une barre de maintien s'était décrochée sans faire de victimes. Cette fois, l'homme et la femme blessés ont dû être conduits à l'hôpital. Le mari souffre d'un traumatisme crânien et la femme de douleurs dorsales.