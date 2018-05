publié le 21/05/2018 à 16:21

La robe de mariée de Meghan Markle, son encolure bateau, ses manches trois quart et son long voile brodé était la surprise la plus attendue de la journée samedi 21 mai 2018. C'est la styliste britannique Clare Waight Keller, directrice artistique de la maison de couture française Givenchy, qui a conçu cette tenue qui entrera dans l'histoire.



Le compte Twitter de Kensington Palace, qui se charge de la communication des fils du prince Charles et de leurs familles, a révélé les travaux préparatoires de la designer. C'est après avoir rencontré Clare Waight Keller début 2018, que Meghan, grande amatrice de mode, avait choisi de travailler avec elle pour cette robe à "l'esthétique intemporelle et élégante", indique dans un communiqué le palais de Kensington. En optant pour Clare Waight Keller, la toute nouvelle duchesses de Sussex a voulu souligner le succès d'une "talentueuse" créatrice de renommée "mondiale", a ajouté le palais.

Croquis de la robe de Meghan Markle, de face et de dos Crédit : Kensington Palace

Clare Waight Keller est passé par les maisons Pringle of Scotland, puis Chloé, avant de devenir en 2017 directrice artistique de Givenchy. Elle a aussi travaillé chez Gucci, Ralph Lauren et Calvin Klein.

Conformément au souhait de Meghan, le voile, d'une longueur de cinq mètres, est brodé de fleurs représentant les 53 pays du Commonwealth. La mariée a également ajouté deux fleurs de son choix, dont un pavot de Californie, dont elle est originaire. Meghan portait aussi des chaussures Givenchy et un diadème de diamants de 1932, prêté par la reine Elizabeth II, la grand-mère de Harry. Ses boucles d'oreilles, et un bracelet, sont signés Cartier.

Croquis de la robe de Meghan Markle, de profil Crédit : Kensington Palace

En choisissant Clare Waight Keller, Meghan a fait mentir la plupart des experts qui s'attendaient plus volontiers à Burberry, Stella McCartney ou Ralph & Russo. Harry était lui vêtu d'un uniforme orné à la poitrine d'un insigne d'ailes de pilote obtenu par le prince lorsqu'il pilotait des hélicoptères Apache dans l'armée. Une médaille rappellait également son service en Afghanistan.