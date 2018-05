publié le 21/05/2018 à 16:14

C'est la deuxième fois en un mois et demi qu'un incident a lieu sur l'attraction appelée "La Boule", installée à la Foire du Trône, dans le XIIe arrondissement de Paris. Et cette fois, il y a eu deux blessés.





Vers 18h30 dimanche 20 mai, l'un des câbles tenant le manège, dans lequel se trouvait un couple, s'est distendu et la boule a heurté le bras de l'engin, selon une source policière. Les deux passagers de l'attraction ont été conduits à l'hôpital. Si leur état n'inspire pas d'inquiétude, la femme souffre de douleurs dorsales et cervicales, tandis que son mari présente un traumatisme crânien ainsi qu'une entaille à la tête.

Une enquête a tout de suite été ouverte au commissariat du XIIe arrondissement de la capitale, et le manège a immédiatement été fermé. L'attraction avait déjà été mise en cause le 5 avril dernier, à cause d'un précédent incident technique : une barre métallique de maintien s'était décrochée durant un tour, causant une belle frayeur aux passagers, qui heureusement n'avaient pas été blessés. Cependant, une enquête pour "blessure involontaire par manquement d’une obligation de sécurité ou de prudence" avait déjà été ouverte.