publié le 12/02/2018 à 13:12

Deux mois après la mort de Johnny Hallyday, Laura Smet veut contester en justice son testament. La fille aînée du rockeur disparu a demandé à ses avocats "de mener toutes les actions de droit" pour contester les dispositions testamentaires de son père, qui confieraient "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à sa seule épouse Laeticia.



Laura Smet s'explique dans une lettre post mortem adressée à Johnny Hallyday, que RTL s'est procurée. "J'ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David (son demi-frère, ndlr) et moi. J'aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c'est comme ça. J'ai choisi de me battre", écrit la fille de Johnny Hallyday. C'est sans doute le début d'un long feuilleton judiciaire.

À écouter également dans ce journal

- Cédric Villani, député REM et mathématicien, a remis ce lundi son rapport sur l'enseignement des maths. Le recours à la méthode de Singapour, basée sur les manipulations, est préconisé dans ce document, qui prévoit aussi l'apprentissage des 4 opérations dès le CP.

- Des travailleurs sans-papiers sont en grève ce lundi. Ils s'opposent au projet de loi migration et demandent à être régularisés. C'est le cas dans un dépôt Chronopost en région parisienne. "Tout le monde se plaint ici à cause des fiches de paie", "quand on parle de régularisation, on nous dit de nous casser", disent certains grévistes.



- 42 ans après les faits, le "casse du siècle" est de retour devant le tribunal. Jacques Cassandri est jugé à partir de ce lundi pour le blanchiment du butin du vol commis dans les coffres de la Société Générale en 1976 à Nice.



- Le XV de France, battu dimanche en Écosse, a connu une soirée agitée, marquée par une bagarre à Édimbourg. Des joueurs français ont été blessés, la police écossaise a empêché l'avion des Bleus de décoller ce lundi matin, débarquant 7 membres de l'équipe pour être interrogés.



- Aux JO 2018, la délégation française a décroché ce lundi sa deuxième médaille, le bronze d'Anaïs Bescond dans l'épreuve de poursuite en biathlon. Martin Fourcade, décevant la veille, va tenter de réagir, lui aussi en poursuite.