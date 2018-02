publié le 12/02/2018 à 12:11

Le 20 février 2017, on apprenait que le nombre de cancers était trois fois supérieur à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) qu'ailleurs. Un an plus tard, l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF) présente, lundi 12 février, les résultats d'une étude tout aussi alarmante sur le contenu des aliments produits sur le territoire.



Soutenue par la mairie de Fos-sur-Mer, l'association va déposer plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, mais aussi une série de plaintes contre les industriels du secteur pour "troubles anormaux du voisinage", rapporte France Inter.

D'après nos confrères du Monde, qui ont consulté l'étude, l'ADPLGF a été à l'initiative d'une série d'analyses sur des produits alimentaires du pourtour du golfe de Fos, une région ne comptant pas moins d'une vingtaine d'installations industrielles classées Seveso (raffineries, dépôts pétroliers, aciéries, usines métallurgiques et pétrochimiques). ArcelorMittal est la plus grosse installation.



Dioxines et polluants organiques dans les aliments

Les résultats constatés sur les échantillons de viande de taureau et les œufs sont sources d'inquiétudes. "Des concentrations très élevées en dioxines, polluants organiques persistants considérés comme cancérogènes, y ont été trouvées", écrit le quotidien du soir.



"La présence de dioxines a aussi été mise en évidence à des valeurs supérieures à la moyenne nationale pour les fromages de chèvre et les moules ; à des niveaux moindres pour les poissons mais en constante augmentation depuis les premières mesures en 2009."



"Un état de santé fragilisé"

Interrogé par Le Monde, Daniel Moutet, président de l'association locale, est en colère. "On en a marre (...) Cela fait quinze ans que l'on alerte, que l'on envoie des courriers aux ministres de la Santé ou de l'Environnement et qu'ils bottent en touche tous les malades."



L'Agence régionale de santé devrait publier les résultats de l'Observatoire des cancers du rein, de la vessie et des leucémies aiguës dans les Bouches-du-Rhône en fin d'année 2018 avec un an de retard. Elle reconnaît pour l'heure "un état de santé fragilisé" sur le golfe de Fos.