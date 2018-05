publié le 19/05/2018 à 13:23

Défilé de belles robes, de beaux chapeaux, d'invités prestigieux à Windsor... Le mariage princier approche. On ne connait toujours pas la couleur de la tenue de la reine. Ni celle de la robe de Meghan.



En revanche, un suspens est levé : celui de l'alliance du prince Harry. Nous savons désormais qu'il en porte une en platine. Une rupture avec la tradition, car les princes d'Angleterre n'en ont pas ; avec sa chevalière, Charles était l'exception jusqu'ici.

Apparemment, Meghan n'était pas très à l'aise à l'idée que son mari n'ait pas la bague au doigt. Son alliance à elle se conforme d'ailleurs aux traditions royales car elle est faite en or du Pays de Galles, offert par la reine. C'est au prince William, le témoin, qu'il incombera d'apporter les alliances.

À écouter également dans ce journal :

- Le 10ème préavis de grève de la SNCF se termine demain matin, le 20 mai. En attendant ce samedi, seulement trois TGV et Transiliens sur cinq sont en circulation, avec un Intercité sur deux et deux TER sur cinq.





- Rideau sur le 71ème Festival de Cannes ce 19 mai au soir. C'est un film RTL qui fera la clôture : il s'agit du très attendu "L'homme qui tua Don Quichotte", du Britannique Terry Guillhiam. La cérémonie de remise des prix débutera à 19h15.

- Après les incidents d'hier soir en Corse, le match de barrage en ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Le Havre a été reporté. Il se jouera demain soir, en Corse à 19 heures.





- C'est le grand soir pour la ligue 1, avec sa 38ème et dernière journée. L'enjeu est de taille : il s'agit des places européennes et de la descente en ligue 2. Dix rencontres à suivre dans le multiplex RTL/L'Equipe à partir de 20 heures.