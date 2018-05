publié le 11/05/2018 à 08:05

La 36ème journée de Ligue 1 a scellé le sort de Metz. Alors que le dernier du championnat avait pourtant ouvert le score face à Angers, les hommes de Frédéric Hantz se sont finalement inclinés 2-1 sur leur pelouse. Un résultat synonyme de relégation.



Mais qui va les rejoindre en Ligue 2 l'an prochain ? Le bas du classement est encore très ouvert, tout comme le haut, où trois équipes se livrent une lutte acharnée pour accrocher le podium.

Si le PSG a d'ores et déjà remporté la saison, le suspense reste entier pour la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions, et la troisième qui offre - au minimum - une place de barragiste pour la prestigieuse compétition.

L'OL, Monaco et l'OM se disputent la 2e place

Pour le moment, l'OL (75 points) a consolidé sa position de dauphin, grâce à sa victoire 3-0 contre Troyes dimanche 6 mai. Mais les Gones ne comptent qu'un seul petit point d'avance sur Monaco (74) et deux sur Marseille (73) seuls prétendants au podium.



Les deux dernières rencontres feront la différence. Le week-end prochain il faudra bien surveiller Lyon qui se déplace à Strasbourg, l'OM qui pour sa part jouera à Guingamp et Monaco qui recevra Saint-Étienne.



Les prétendants à la Ligue Europa

Rennes, 5ème avec 54 points, est trop loin pour espérer s'intercaler sur le podium, mais sa position actuelle lui garantit néanmoins une place en Ligue Europa. La 6e place, occupée par Saint-Étienne et à laquelle Nice, Montpellier et Bordeaux peuvent encore prétendre, sera également qualificative pour cette "petite" coupe d'Europe puisque le PSG a remporté la coupe de France face aux amateurs des Herbiers.

4 clubs au coude-à-coude pour la relégation

Dans le bas du classement, Lille s'est donné un peu de répit en s'imposant à Toulouse. Une victoire par 3 buts à 2 qui a permis au LOSC de sortir de la zone de relégation. Le club se retrouve à égalité de points avec Strasbourg (35). Là aussi, c'est extrêmement serré et plusieurs équipes sont au coude-à-coude. Avec 32 points, Troyes est actuellement en position de rejoindre Metz en Ligue 2. Et la tâche ne s'annonce pas facile pour les hommes de Jean-Louis Garcia, qui reçoivent Montpellier (8e) et avant de terminer la saison au stade Louis-II de Monaco.



Le TFC pointe lui à la 18ème place, et pourrait donc possiblement jouer un match de barrage contre un club de Ligue 2. Mickaël Debève, qui entraîne les Toulousains après le départ de Pascal Dupraz en cours de saison compte sur le derby de la Garonne (contre Bordeaux, ndlr) samedi prochain, puis la réception de Guingamp (11e) en clôture de championnat pour assurer son maintien dans l'élite.



Plus que jamais, ces deux dernières journées s'annoncent palpitantes, et pourraient bien tout chambouler.