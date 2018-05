Grève SNCF : les prévisions de trafic pour samedi 19 mai

publié le 18/05/2018 à 18:33

La grève se poursuit à la SNCF. Le trafic ferroviaire sera perturbé samedi 19 mai pour la 20e journée de grève contre la reforme de la SNCF souhaitée par le gouvernement. Il faudra compter 3 TGV sur 5 en moyenne, avec des disparités selon les régions. Ainsi, il y aura plus de trains dans l'Est ou sur l'axe Atlantique que dans le Nord.



La situation des Intercités s'améliore avec un train sur deux samedi, mais celle des TER reste inchangée. Il faudra compter en moyenne sur 2 trains régionaux sur 5. Le trafic international sera quasi normal pour Eurostar et Thalys, mais seul un train Lyria sur deux circulera.

En Île-de-France, le trafic sera très inégal puisque certaines lignes comme le RER A ou la ligne K circuleront quasiment normalement, tandis qu'il n'y aura qu'un train sur 7 sur la ligne U.