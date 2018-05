Harry et Meghan se présentant officiellement comme des fiancés

publié le 19/05/2018 à 09:48

L'homme qui a réponse à tout en matière de royauté nous éclaire sur les diverses interrogations quant au mariage, imminent, de Meghan Markle et du prince Harry à Windsor, ce samedi 19 mai. Pour Stéphane Bern, invité de RTL ce samedi 19 mai, cette journée de noces "va être très Hollywood".



Le choix de la musique, notamment, a été influencé par la culture américaine. Stéphane Bern évoque "du gospel, des chœurs américains" et la présence du chef de l'Église anglicane en Amérique, par ailleurs fervent anti-Trump. Aussi, toute l'équipe de la série Suits, dans laquelle jouait Meghan Markle, sera présente à Windsor. "Ça va être très Hollywood", annonce l'animateur et spécialiste des têtes couronnées.

La mariée va être accompagnée à l'autel par le prince Charles. "C'est un symbole très fort, commente Stéphane Bern. Demander au prince de Galles de le faire, c'est une façon d'accueillir Meghan Markle dans la famille royale. Il ne faut pas oublier que le prince Charles, certes, est son futur beau-père, mais aussi le futur roi d'Angleterre (...)".

Les paris vont bon train sur la barbe du prince Harry, l'hypothèse d'un rasage interroge. Les bookmakers parient sur tout et n'importe quoi, notamment sur la couleur de la robe de la reine. Pour l'heure, le vert tient la corde. "Ces derniers temps, Elizabeth II aimait beaucoup le blanc, le crème, l'argenté. Elle a quand même 92 ans (...), elle est devenue plus sobre ces derniers temps", fait remarque Stéphane Bern, qui ne parie pas sur une tenue flashy comme celles auxquelles la reine d'Angleterre a pu nous habituer.