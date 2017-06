Laurent Ruquier animera "Les Enfants de la télé" sur France 2

publié le 23/06/2017 à 16:31

Le retour d'une émission culte. Plus de vingt ans après sa création sur France 2, Les enfants de la télé reviendra à la rentrée 2017 sur la même chaîne et avec un nouveau présentateur. Selon les informations du Parisien, les rênes de l'émission seront repris par Laurent Ruquier, après 22 ans entre les mains d'Arthur.



L'émission avait disparu des grilles de TF1 depuis un an et plusieurs animateurs étaient sur les rangs pour la reprendre, sur France 2 cette fois-ci, comme Michel Drucker ou Thomas Thouroude. C'est finalement l'animateur d'On n'est pas couché, dont les audiences sont en baisse, qui a été choisi par France Télévisions. La diffusion de l'émission est prévue le week-end, dimanche soir à 18h, soit avant le nouveau magazine de Laurent Delahousse de 19h à 21h.

Le programme va revenir à la rentrée "dans un format réinventé à base d'actualité artistique et culturelle", avait précisé France 2 en mai dernier. Une nouvelle formule qui séduira peut-être de nouveau les téléspectateurs : pour son dernier numéro en avril 2016, Les enfants de la télé n'avait pas convaincu le public. À l'occasion d'une émission spéciale pour le lancement du film Les Visiteurs 3, le programme n'avait pas dépassé les 14% de part d'audience.