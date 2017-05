Laurent Baffie devient mentaliste face aux Grosses Têtes

publié le 05/05/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête dont on est sûr que si elle était présidente elle ne demanderait à personne de se serrer la ceinture.

… Marcela Iacub

Une Grosse Tête qui n’attendra pas 5 ans pour repartir en campagne.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui n'a pas besoin de faire de la politique pour avoir toujours quelque chose à dire.

… François Rollin



Une Grosse Tête qui s'est fixé une seule limite: n'en avoir aucune.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête dont on peut être certain qu'il ne se regarde pas le nombril.

…Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui a préféré faire carrière dans le PIF que dans le PAF.

… Jean-Jacques Peroni



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Bonne chance !