Les Grosses Têtes imaginent le débat télévisé du second tour l'élection présidentielle

publié le 03/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui quitte parfois son canapé rouge du Studio Gabriel pour un fauteuil rouge du Grand Studio RTL.

… Michel Drucker

Une Grosse Tête qui entre deux sourires à la télévision vient nous faire sourire à la radio.

… Sophie Davant



Une Grosse Tête qui a plein de bonnes réponses sauf qu'elles ne correspondent jamais à la question.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui a fait une école de journalisme mais qui a dû sécher l'option "reporter de guerre".

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui n'est pas endocrinien mais très perturbateur.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui la nuit au Mans se fait appeler Henriette.

…Steevy Boulay



Steevy

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !