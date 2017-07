Les confidences du chauffeur de Lady Diana sur ses derniers instants

publié le 29/07/2017 à 17:28

"Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu les paupières de Diana qui bougeaient". Le chauffeur de Lady Diana s'est confié sur les derniers instants de la princesse, vingt ans après sa disparition brutale, le 31 août 1997 à Paris, dans une interview à People.



"Je me suis dit, Dieu merci, elle est vivante", a affirmé Colin Tebbutt, son fidèle conducteur au magazine. "Après une seconde, j'ai réalisé ce qui s'était passé. Je me suis ensuite retourné, quelques secondes à peine, quand j'ai compris que c'était perdu".



Colin Tebbutt avait été alerté au milieu de la nuit à l'accident mortel de Diana et s'est rapidement mobilisé pour rejoindre son majordome Paul Burrell en route vers Paris. Ils ont été suivis plus tard ce jour-là par les sœurs du prince Charles et Diana, Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes.



Alors que l'on commémorera le 31 août les 20 ans de la mort de la princesse Diana, ses deux fils William et Harry se sont récemment confiés dans un documentaire sur la disparition de leur mère.