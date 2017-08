La princesse Diana et ses trois amours impossibles

publié le 12/08/2017 à 07:27

Janvier 1979. Dans le décor champêtre de la résidence royale de Sandringham. La reine Elizabeth a invité les sœurs Spencer, Sarah et Diana, à une chasse au cerf. La famille Spencer est, depuis quatre siècles, l'une des plus proches de la Couronne. Le prince Charles est là. Et c'est directement vers Diana, dix-sept ans et demi, qu'il se dirige. Il lui sourit. Elle rougit. Ainsi commence la romance entre Charles et Diana. Entre ce prince, la trentaine, de plus en plus pressé de se marier, et la cadette des Spencer, insouciante, habituée depuis l'enfance à n'en faire qu'à sa tête.



Charles va donc la revoir. Hésiter. Longtemps. Jusqu'à ce 21 février 1981 : les fiançailles. Diana, en robe bleu pervenche, attire tous les regards. "Oui je suis tombé sous son charme", avoue Charles. "Oui nous sommes amoureux", répète le couple. Cinq mois plus tard, les grandes orgues de Canterbury jouent du Haendel. Diana entre dans la cathédrale au bras de son père, remonte l'interminable tapis rouge et s'arrête à la hauteur de Charles.

Une immense clameur salue les mariés. Il est le futur roi, mais c'est Diana que l'on regarde. Princesse souriante qui donne un coup de neuf à cette vieille monarchie. Photo d'un couple parfait. Bientôt suivie par le cliché de la famille idéale avec les naissances de William et Harry. L'envers du décor est pourtant beaucoup plus sombre. De château en château, Diana fait l'apprentissage de la solitude et de la mélancolie. Elle rêve de sorties et d'amusement, mais Charles est absent. Épouse délaissée, dépressive, boulimique et anorexique.

"J'avais honte de moi, dira-t-elle. Dans cette famille, je suis la seule personne qui a pleuré devant tout le monde". Le couple princier n'en est plus un. Charles a repris sa liaison avec sa dame de cœur, Camilla Parker Bowles. Diana a des aventures. Un promoteur, puis le capitaine de la Garde royale, le major James Hewitt. Dix ans de décomposition. Puis la séparation, et le divorce en 1996.



Le Royaume est sous le choc. Mais pas Diana. Elle croit qu'elle va enfin pouvoir s'afficher avec l'homme qu'elle aime éperdument, le chirurgien Hasnat Khan. Elle va tout faire pour y parvenir. Un combat épuisant qui la mènera bientôt, par dépit, dans les bras d'un autre homme. Le dernier qui connaîtra son sourire.

La journaliste et auteure Isabelle Rivère, spécialiste des grandes familles royales, écrit dans Point de vue et Gala. Elle vient de publier Charles et Camilla (Fayard).