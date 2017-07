publié le 31/07/2017 à 03:39

À l'approche du 20e anniversaire de la disparition de Lady Di, le sujet devient de plus en plus sensible. Dimanche 6 août prochain doit être diffusé sur la chaîne britannique Channel 4, un documentaire controversé sur la vie de la princesse, décédée le 31 août 1997. Le film, composé d'images d'archives, contiendrait nombre de confidences intimes de la princesse. Et la diffusion à la télévision nationale d'un tel document indispose certains de ses proches.



Selon l'hebdomadaire anglais Mail on Sunday, Charles Spencer, le petit frère de Diana, aurait tenté d'empêcher la diffusion du film, dans lequel est évoquée la vie amoureuse de Lady Di, et notamment l'échec de son mariage avec le prince Charles de Galles. "Imaginez la peine que vous infligez à sa famille, à ses fils", s'est également offusquée Rosa Monckton, l'une des meilleures amies de Diana, qui dénonce un projet "immonde", d'après le Mail on Sunday. Face à l'hostilité des proches de Lady Di, la chaîne Channel 4 a insisté sur la dimension "historique" du documentaire.

Quelques semaines avant le vingtième anniversaire de la mort de Diana, les "révélations" s'enchaînent sur la princesse. Les confidences de son chauffeur sur ses derniers instants, de nouvelles photos de Lady Di avec ses deux fils ou leur dernier échange téléphonique... Nombreux sont les souvenirs qui resurgissent et ravivent la mémoire des Britanniques.

Les confessions intimes de Lady Diana

Baptisé Diana : In her own words (Diana : de vive voix), le documentaire réunit des images d'archives enregistrées entre 1992 et 1993 par Peter Settelen, qui fut le professeur de diction de Diana. Si Charles Spencer s'oppose à sa diffusion à la télévision anglaise, la vidéo avait pourtant déjà été retransmise en 2004 aux États-Unis sur la chaîne NBC, après une longue bataille judiciaire. Elle est également disponible sur le web, et notamment sur YouTube.



Dans ces images, sont abordés les déboires amoureux de Lady Di. Parmi les confessions de la princesse, son histoire d'amour avec son garde du corps, Barry Mannakee. Diana aurait songé à fuir le palais de Buckingham avec lui dans les années 80, avant que ce dernier ne disparaisse en 1987 dans un accident de moto. Dans le film, elle raconte comment l'homme aurait pu être "éliminé".



La princesse se confie aussi sur son mariage avec le prince Charles. Diana explique dans la vidéo n'avoir rencontré son futur époux qu'à treize reprises avant la cérémonie. Elle détaille leur vie privée, et notamment leurs rapports sexuels, réduits au strict minimum. Diana aborde par ailleurs le manque de réconfort qu'elle a pu trouver au sein de la famille royale et notamment auprès de la reine Elizabeth II.