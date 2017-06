publié le 14/06/2017 à 11:52

20 ans après sa mort, Diana a encore des secrets à révéler. Un livre d'Andrew Morton sur la princesse Diana ressort dans une version enrichie à l'occasion des 20 ans de sa mort en août prochain. De nombreux passages qui ne figuraient pas dans la première version, sortie en 1992, ont été rajoutés, notamment des confidences de Diana sur son mariage et sa lune de miel avec le prince Charles.



Le Daily Mail, qui a pu lire cette nouvelle version en exclusivité, dévoile certains de ces extraits. À en croire Diana, le conte de fée dont elle rêvait en épousant le fils d'Elizabeth II est rapidement devenu un cauchemar. Parmi les enregistrements révélés, ceux qui évoquent la nuit qui a précédé "le mariage du siècle".

"La nuit avant le mariage, j'ai eu une crise terrible de boulimie", explique la princesse : "J'ai mangé tout ce qui me tombait sous la main, ça a fait rire ma sœur qui était venue passer la nuit avec moi à Clarence House (...) J'ai été malade comme un chien cette nuit-là. C'était vraiment une indication de ce qui allait se produire par la suite".

Une lune de miel catastrophique

Un pressentiment que Lady Di sent le matin même de la cérémonie, alors qu'elle est réveillée vers 5 heures du matin : "Je me sentais comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et je savais que j'étais impuissante face à cette situation". Le reste de la journée n'est pas plus joyeux, puisque les jeunes mariés ne s'adressent pas la parole de tout le repas. Mais c'est bien sa lune de miel avec le prince Charles qui déprimera Diana.

J'étais très déprimée. J'ai essayé de m'ouvrir les veines. Diana Spencer Partager la citation





Le couple passe quelques jours à Balmoral, dans la résidence écossaise de la reine Elizabeth. Grand lecteur, Charles avait décidé de consacrer une grande partie de ce séjour à son plaisir : "Il a sorti des livres qu'il n'avait pas eu le temps de lire. Il en avait emporté sept pour notre lune de miel", explique Diana. La nouvelle princesse se sent alors de plus en plus seule : "J'étais très déprimée. J'ai essayé de m'ouvrir les veines des poignets avec des lames de rasoir".

Le prince Charles et Lady Diana en 1992 Crédit : AFP

La suite de leur séjour, qui a lieu sur le paquebot royal le Britannia, n'est pas plus joyeux. Entourés en permanence de 250 personnes, les jeunes mariés n'ont pas l'occasion de se découvrir ni de passer du temps ensemble. De plus en plus fragile, Diana explique faire jusqu'à 4 crises de boulimie par jour à ce moment-là : "J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps durant notre lune de miel", avoue-t-elle. Si le mariage de Diana et du prince Charles était connu pour sa fin difficile, il semble que les débuts n'ont pas été très heureux non plus.