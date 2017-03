Les confidences de Lady Diana sur sa lune de miel avec le prince Charles

publié le 22/03/2017 à 10:50

Bientôt 20 ans que la "princesse des cœurs" n'est plus et des révélations sur son mariage avec le prince Charles parviennent encore à remonter à la surface. Dans une lettre datée de 1981, Lady Diana a raconté sa lune de miel avec le prince Charles et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'esprit de romance n'était pas franchement au rendez-vous.



Si une lune de miel est l'occasion pour de jeunes mariés de vivre en symbiose, il apparaît que les parents des princes William et Harry ont passé des journées si ennuyeuses qu'ils auraient passé leur temps à dormir. "La lune de miel était le meilleur moment pour rattraper mon sommeil", a écrit Lady Diana dans une lettre adressée à son assistante personnelle, le 15 août 1981 et dévoilée par l'édition américaine de Vanity Fair.



Cette confidence n'est finalement que peu surprenante, tant le couple ne semble n'avoir jamais réellement vécu une véritable histoire d'amour. Lassée par les nombreuses infidélités de son mari, celle que l'on surnommait la "princesse des cœurs" l'a quitté en 1992. Leur divorce n'a été prononcé que quatre ans plus tard, en 1996, un an avant que Lady Diana trouve la mort dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, le 31 août 1997.