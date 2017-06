publié le 13/06/2017 à 12:03

Encore mieux escorté qu’un président de la République. Johnny Hallyday est actuellement en tournée avec les Vieilles Canailles. Après un concert samedi au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d’Ascq, le chanteur s’est rendu en voiture à Bruxelles ce dimanche. Une belle surprise l’attendait à son arrivée en Belgique.



Des centaines de fans bikers ont réussi à repérer la voiture de la rock star. Ils l’ont donc escorté tout le long de son trajet vers la capitale belge où il donnait un concert le soir-même au Palais 12. Læticia Hallyday, sa compagne, présente dans la voiture, a immortalisé la scène surréaliste où les motards passent tour à tour à proximité du véhicule pour saluer leur idole.

Visiblement ému sur la vidéo, Johnny Hallyday qui est actuellement soigné pour un cancer du poumon, a tenu à remercier ses fans via son compte Twitter. Le rockeur a posté une photo à côté d'une moto avec le message suivant : "Merci à tous mes amis motards belges pour votre accueil".

Merci à tous mes amis motards belges pour votre accueil ¿¿¿ pic.twitter.com/uBWMeQlxSH — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 11 juin 2017

Les Vieilles Canailles ont entamé samedi 10 juin une tournée de 17 dates qui va mener Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell en France, en Belgique et en Suisse. Le trio a impressionné pour sa première date au Stade Pierre-Mauroy de Lille samedi. Pour ceux qui n'auraient pas pu avoir de places, TF1 diffusera en direct et en prime time le concert des Vieilles Canailles depuis l’AccorHotels Arena de Paris le samedi 24 juin 2017.