publié le 08/01/2018 à 20:36

Le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, qui se tient du 8 au 12 janvier dans la capitale du Nevada, est chaque année le théâtre d'une intense compétition entre les constructeurs d'écrans de télévision. Au fil des annonces, les principaux acteurs du marché s'affrontent sur le terrain de la résolution, du format et de la diagonale pour répondre aux besoins des consommateurs et définir les tendances du secteur pour les mois à venir.



L'édition 2018 a mis pour l'instant en lumière Samsung et LG. Les deux rivaux ont, chacun dans leur genre, signé deux démonstrations de force avec des écrans XXL portant haut deux technologies différentes, l'OLED et le microLED, dans une même course au gigantisme.

Un mur modulaire de 3,7 m de diagonale chez Samsung

Avec "Le Mur" ("The Wall"), Samsung veut repousser les limites des téléviseurs très grand format. Quelques mois après avoir lancé un écran aux faux airs de tableau de maître, le leader du secteur propose un écran 4K de 146 pouces (plus de 3,5 mètres de diagonale) pensé comme un écran de cinéma dans son salon.

La marque sud-coréenne utilise pour cela la technologie microLED, un assemblage de petits carrés auto-émissifs qui gèrent chacun la lumière qu'ils émettent et permettent de se passer du rétro-éclairage dont ont besoin les pixels des écrans OLED.

> Samsung "The Wall" Micro-LED mit 146 Zoll (CES 2018)

Outre un gain de finesse par rapport à l'OLED, cette technologie est surtout modulaire. Elle permet de composer des écrans sur-mesure, avec autant de microLED que de pixels, et de tendre vers des écrans aux ratios inédits taillés pour le cinéma. Le champ des possibles est infini sur le papier mais la technologie n'est pas encore tout à fait mature. Les quantités s'annoncent très limitées et le prix très élevé.

Un écran OLED 8K avec IA chez LG

De son côté, LG avait devancé l'appel en dévoilant une semaine avant l'heure un gigantesque écran à l'impressionnante diagonale de 88 pouces, proposant pour la première fois une définition 8K, soit huit fois la HD.



Si le passage à la 8K ne présente pour le moment aucun intérêt pour le consommateur alors que la 4K peine encore à se démocratiser, le constructeur sud-coréen signe ici une vraie prouesse technologique puisqu'il s'agit aussi du plus grand téléviseur OLED au monde.

Cette dalle ultra-immersive propose une image de 7680 x 4320 pixels sur 223 centimètres de diamètres, soit plus de 33 millions de pixels. Elle est dotée d'une intelligence artificielle entraînée à reconnaître des millions de vidéos afin de faire monter en gamme la définition des contenus qu'elle diffuse, pour les faire passer de la SD, HD ou UHD à la 8K.



Le constructeur sud-coréen a également présenté un écran Ultra HD de 65 pouces enroulables comme une affiche de cinéma capable de se fondre dans une décoration d'intérieur. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'écran s'enroule comme une toile et disparaisse dans sa base. Sur le front des contenus, LG a annoncé que ses nouveaux écrans seront tous compatibles avec l'assistant personnel de Google pour leur permettre de réaliser des tâches relatives aux programmes diffusés.

> 65" Rollable TV by LG Display Demo at CES 2018