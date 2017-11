publié le 24/11/2017 à 23:44

Clap de fin pour Romain. L'aventurier, ex-rouge, a été éliminé à l'issue du conseil dans l'épisode de Koh-Lanta diffusé vendredi 24 novembre sur TF1. Et c'est non sans surprise.



Avec Marguerite et Sandrine, les aventurières également ex-rouges avec qui il était resté lié, tous avaient décidé de voter contre Magalie. Impossible pour eux d'éliminer Tiffany qui avait remporté l'immunité lors de l'ultime épreuve. Seulement, le trio était loin de se douter que Magalie, après avoir remporté une épreuve, s'était vue remettre un message secret dans lequel il lui était indiqué qu'un collier d'immunité se trouvait caché dans la malle sur le camp.

Lors du conseil, Magalie n'a pas manqué de sortir son collier, à la grande surprise de ses adversaires. Dès lors, tous les votes contre elle n'ont pu être comptabilisés, et ce sont alors les votes de Tiffany et Magalie qui ont pris le dessus et ont conduit à l'élimination définitive de Romain de l'aventure Koh-Lanta. "Je suis très déçu, j'étais venu pour gagner, a lancé l'aventurier devant ses camarades. Je ne regrette rien, je suis fier de moi, j'ai appris beaucoup de choses". Et Romain de conclure : "Que la meilleure gagne !".