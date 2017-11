publié le 24/11/2017 à 22:11

Son attitude ne passe pas. Alors que le duo composé par Maxime et André a été éliminé lors du dernier conseil, Mélanie n'a pas manqué de dire tout haut à Magalie et Tiffany ce qu'elle pensait de leur stratégie.



"C'est la guerre !", a alors lancé l'aventurière lors de l'après-conseil, dans l'épisode de Koh-Lanta diffusé vendredi 24 novembre sur TF1. Mélanie n'a en effet pas du tout apprécié le coup de bluff de ses deux jeunes adversaires et leur a vivement reproché d'user de stratégies pour sauver leur peau. À cela, Tiffany a rétorqué à Mélanie qu'elle aurait été la première à être au cœur de stratégies si elle s'était sentie menacée.

Dès lors, l'animosité de Mélanie n'a pas été bien reçue du tout, ni par ses adversaires ni par les internautes qui ont massivement fait part de leur indignation face à son attitude sur le réseau social Twitter.

On voit le vrai visage de Mélanie. C'est pas beau #KohLanta — Get a Life ¿ (@rachel_reedus17) 24 novembre 2017

#KohLanta

Mélanie attend tellement que les jeunes se fassent éliminer en fermant sagement la bouche....

Ils vont pas non plus rester la à rien faire — Haetyn (@Haetyn) 24 novembre 2017

Oh la Mélanie va se calmer c’est la première à vouloir éliminé les jeunes ! #KohLanta — Aurélie At (@Auureel42) 24 novembre 2017

Vas y Mélanie elle m’a déjà saouler au bout de 2 minutes #KohLanta — clement ouin (@ClementOuin) 24 novembre 2017