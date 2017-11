publié le 24/11/2017 à 23:05

Fin d'aventure brutale pour Mélanie. L'aventurière a été contrainte de quitter Koh-Lanta après s'être blessée à la jambe. C'est lors d'une partie de pêche sur les rochers que les choses ont dérapé pour Mélanie. Effrayée par l'apparition soudaine d'un crabe, Marguerite n'a pu se retenir de pousser un cri qui l'a fait sursauter. C'est à ce moment précis que l'aventurière a fait un mouvement trop brusque et s'est fait un claquage à la jambe.



Malgré une douleur de plus en plus présente, Mélanie a participé à l'épreuve qui a suivi mais elle a terminé en dernière position, s'octroyant d'office un vote supplémentaire contre elle au conseil. Après examen par le médecin, Denis Brogniart a été contraint d'annoncer à Mélanie qu'elle devait impérativement quitter l'aventure.

Très émue, l'aventurière a pu compter sur les mots réconfortants de Sandrine : "J'ai envie de lui dire que je l'aime très fort et que je vais me battre pour elle (...) essayer de prendre sa force et aller jusqu'au bout pour elle", a assuré l'aventurière. "Une grande aventurière de Koh-Lanta", a pour sa part souligné Denis Brogniart. Avec ce départ, un ancien aventurier va alors pouvoir réintégrer Koh-Lanta.