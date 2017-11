publié le 21/11/2017 à 13:45

La production aurait-elle gaffé ? Elle semble avoir oublié que les téléspectateurs les plus assidus sont habitués à regarder le prégénérique de Koh-Lanta, un condensé d’extraits du programme Certains sont parfois même inédits. Sauf que cette fois-ci, une image, bien que fugace, a attiré l’attention des fans de l’émission : on y voit André participer à une épreuve individuelle, tombant à l’eau alors qu’il tente de garder l’équilibre sur une poutre.



Or, cette épreuve n'a encore jamais été diffusée. Et pose un problème chronologique de taille puisque André a quitté l’aventure lors du dernier épisode avec son binôme Maxime. Comment cela est-il possible ? Deux scénarios se présentent.

Soit l’un des six candidats toujours dans la course (Romain, Sandrine, Magalie, Tiffany, Mélanie ou Marguerite) a quitté Koh-Lanta pour raisons médicales. Soit la production a elle-même orchestré son come-back, proposant aux candidats éliminés une épreuve spéciale… Dont la récompense serait, in fine, un retour au sein du programme.



Cela ne serait pas une première dans l’histoire de l’émission phare de TF1. En 2014, dans Koh-Lanta : La Nouvelle Edition, un duel au sommet opposait Teheiura et Martin, deux candidats emblématiques. Un affrontement qui avait permis à Martin, déclaré vainqueur, de réintégrer la compétition.

Les gars cette épreuve est pas passée... et on y voit André... je veux des explications, on nous manipule! #KohLanta pic.twitter.com/86JPrKVsEr — :)) ¿ (@_iamseven7) 17 novembre 2017

A-t-on déjà vu cette image d'André sur une épreuve individuelle ? Moi je sens qu'il va revenir le Dédé #KohLanta pic.twitter.com/HcgUHUYLVu — Vlash (@Vlash34) 17 novembre 2017