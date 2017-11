"Koh-Lanta Fidji" : le duo Maxime/André quitte l'aventure

Maxime et André, derniers éliminés de "Koh-Lanta"

publié le 17/11/2017 à 23:42

La guerre des tandems est déclarée ! Ce nouvel épisode de Koh-Lanta n’a pas vu un, mais deux candidats quitter l’aventure, les aventuriers fonctionnant exceptionnellement par binôme formé par tirage au sort.



Alors que le duo Magalie/Sandrine remporte l’immunité, les tandems Maxime/André, Romain/Marguerite et Tiffany/Mélanie cogitaient de bon train. Qui éliminer ? Romain et son collier protecteur ? Maxime "la girouette" et André, deux candidats dangereux sur les épreuves physiques ? Une fois n’est pas coutume, tous les candidats, même les favoris, semblaient en danger.

Après un long suspense, Romain se pare de son collier d’immunité avant le fameux dépouillement au conseil. Protégeant, par la même occasion, sa comparse Marguerite. Une décision qui renverse la stratégie des jeunes, qui s’étaient ligués contre elle. Tous les autres votes étant dirigés contre Maxime, l’émotif de la saison quitte l’aventure.



Son élimination précipite la chute de son binôme André. "J’ai voulu aimer tout le monde, sauvé tout le monde… ", lâche Maxime, en larmes, avant de se séparer des aventuriers. Il laisse son vote noir à Magalie, ce qui lui confère une double voix lors du prochain conseil.