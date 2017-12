"Koh-Lanta Fidji" : Marguerite quitte l’aventure aux portes de la finale

publié le 09/12/2017 à 00:00

Ce soir, dans Koh-Lanta, le suspense aurait pu paraître quelque peu désuet suite au grand retour d’André. Les jeunes étant en supériorité numérique, Marguerite et Sandrine étaient sur la sellette. C’était sans compter sur le double vote de cette dernière. La course pour accéder la finale s’annonçait serrée.



Tiffany demeurait comme intouchable, puisque lauréate de l’épreuve d’immunité. Pour conserver sa place, Sandrine a fait patte blanche, se donnant corps et âme pour obtenir les faveurs de ses petits camarades. Marguerite, elle, a tenté un coup de bluff : faire croire à ses comparses qu’elle avait trouvé un collier d’immunité. Un effort vain.

Exceptionnellement, le conseil s'est déroulé en deux temps, puisque parfaite égalité lors du premier tour, trois votes contre André, trois contre Marguerite. Le sort de la doyenne était donc scellé, les benjamins s’étant ligués contre elle. Elle quitte l’aventure aux portes de la finale, qui prendra place vendredi prochain sur TF1.