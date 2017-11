publié le 03/11/2017 à 23:12

Séquence lourde en émotion dans Koh-Lanta Fidji. Vendredi 3 novembre, les aventuriers ont eu le droit aux courriers de leurs proches. Tous, sauf quatre : Marguerite, André, Tiffany et Sandrine.



C'est Tiffany et Sandrine qui ont été désignées pour aller chercher les courriers. Seulement, et les fidèles du programme le savent bien, dans Koh-Lanta, tout se mérite ! Les deux aventurières ont été confrontées à une épreuve d'adresse : réussir à maintenir alignées entre elles deux des pièces de bois sans les faire tomber. À l'issue du troisième et dernier essai, Tiffany et Sandrine ont réussi à aligner cinq pièces. Résultat : seulement cinq courriers sur les neufs disponibles ont pu être rapportés.

Si les deux aventurières n'ont pas manqué d'assumer leur responsabilité et ainsi de ne pas prendre leurs courriers, elles ont dû faire un choix pour désigner les deux autres coéquipiers qui n'en recevraient pas. Leur choix s'est, avec beaucoup de difficultés et des larmes, orienté vers André et Marguerite. Les deux concernés n'ont pas caché leur grande déception de voir leur espoir d'avoir des nouvelles de leurs proches réduits à néant. Et Twitter non plus.

Marguerite et André ont tellement hâte de lire leur courrier ça me fait tellement de peine #KohLanta — Solène! (@soleneadams) 3 novembre 2017

Terrible @tiffanykohlanta & Sandrine ne peuvent pas prendre tous les courriers de tous les aventuriers. Qu'ils les pardonnent. #KohLanta — Fevre Vincent (@Fevrevincent) 3 novembre 2017

Marguerite la pauvre entre le paradis perdu où elle n'est jms choisie, le rôle ingrat d'ambassadeur+le courrier elle est pas gâtée #KohLanta — Leia (@Leia0702) 3 novembre 2017

Non mais sérieux, vous faite espérer dès courrier au aventurier pour qu'aux final, y en a qui en auront pas ¿. #KohLanta — Cam¿ (@CSpejlborg) 3 novembre 2017