"Koh-Lanta 2017" : Sabine est éliminée

Cette nouvelle saison de Koh-Lanta n'en finit pas de surprendre les candidats. Alors qu'ils découvraient la semaine dernière qu'ils étaient répartis en trois équipes au lieu des deux traditionnelles, les participants ont cette semaine accueilli trois nouveaux membres sur leur île. Cette arrivée a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par ceux qui font face à la pluie et au manque de sommeil depuis trois jours.



Après l'élimination de Dylan la semaine dernière, l'équipe bleue a perdu son atout sportif et a privilégié l'ambiance dans le camp à la stratégie. Ils le trouvaient trop difficile à supporter et à l'origine des disputes dans le groupe. Pourtant, les tensions sont toujours importantes dans ce deuxième épisode de la saison et une dispute éclate rapidement entre Yves et Kelly.

Trois nouveaux candidats pour l'épreuve de confort

Trois nouveaux naufragés sont arrivés sur l'île dès le début du deuxième épisode. Claire, Vincent et Sébastien sont très sportifs et ont un mental de combattant. Ils rencontrent les autres aventuriers au moment de l'épreuve de confort, pour laquelle ils sont les récompenses, des "renforts humains", sportifs et compétitifs.

Les équipes choisissent un prisonnier, attaché par une corde à une charge de 70 kilos et qui doit ouvrir le chemin du parcours pour ses partenaires. Yassine du côté des rouges et Sabine, du côté des jaunes, ne participent pas à l'épreuve de confort. Manuela, Kelly et Brahma sont les prisonniers.



L'épreuve se termine par un jeu d'adresse : les prisonniers doivent former une tour de cinq boules en équilibre. Manuela parvient à poser sa dernière boule et permet aux rouges de remporter l'épreuve de confort et les jaunes arrivent en deuxième position. Les rouges remportent donc le feu et choisissent d'accueillir Sébastien, les jaunes choisissent Vincent et les bleus accueillent donc Claire.

Les jaunes vont au conseil

Pour l'épreuve d'immunité, les candidats doivent plonger en relais pour aller chercher des figurines immergées jusqu'à 6 mètres de profondeur dans l'océan, en suivant un ordre de passage établi. Brahma, chez les jaunes et Yassine, chez les rouges, ne participent pas à cette épreuve. Les rouges remportent de nouveau l'épreuve d'immunité et les bleus arrivent en deuxième position. Ils n'iront donc pas au conseil, un vrai soulagement pour Yves, qui s'est encore disputé avec Kelly.

En terminant troisièmes, les jaunes doivent choisir un candidat à éliminer. Énervés contre Maria, qui a ralenti son équipe pendant l'épreuve de confort, ils songent à l'éliminer. Au conseil, les jaunes votent en majorité contre Sabine. La doyenne est attristée par son départ mais souhaite bonne chance à ses camarades et leur promet qu'ils iront loin dans l'aventure.