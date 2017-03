publié le 17/03/2017 à 22:35

Les candidats de Koh-Lanta ont vécu un nouveau rebondissement ce vendredi 17 mars. Alors qu'ils se sont à peine habitués au système des trois équipes, les participants doivent accueillir trois nouveaux aventuriers parmi eux : Claire, surnommée Nikita, Vincent et Sébastien. Ces trois fortes personnalités seront des atouts pour leur équipe mais aussi de redoutables adversaires. Très sportifs, ils n'ont qu'une envie : gagner.



Les 17 naufragés encore en course après trois jours sur l'île ont plutôt bien réagi à l'annonce de ces nouvelles arrivées. Affaiblis par le manque de sommeil et de nourriture, fatigués de la pluie qui n'a eu de cesse de tomber pendant trois jours, les membres des équipes jaune, rouge et bleue ont bien besoin de ce renfort humain. Les nouveaux arrivants ont été répartis à la suite de l'épreuve de confort. L'équipe rouge ayant remporté le parcours d'obstacle, elle a pu choisir son candidat.

Claire, coach sportive de 38 ans

Claire est âgée de 38 ans et est coach sportive dans le Lot. Elle a découvert les stages de survie il y a quatre ans, a adoré cette expérience et est depuis surnommée "Nikita". Très sportive, elle sait que ses capacités physiques seront un atout essentiel à sa réussite dans le jeu. Pendant l'effort, elle explique se transformer "comme un félin prêt à bondir".

"Je pense être une vraie aventurière, je fais de la plongée sous-marine, je sais construire un abri... Je pense qu'aujourd'hui j'ai toutes les billes en main pour être efficace", explique-t-elle. Compétitrice, elle ne cache pas son envie d'aller jusqu'au bout : "J'y vais pour gagner". Dernière à être choisie, Claire a intégré l'équipe bleue, assez mal en point après sa défaite à l'épreuve de confort. La spécialiste de la survie comprend vite qu'elle sera la seule à pouvoir aider son équipe à se mettre à l'abri.

Vincent, rugbyman de 32 ans

Vincent est un rugbyman professionnel de 32 ans à la retraite depuis peu. Il vit à La Rochelle, où il a joué pendant quatre ans en XV. Conscient de ses facilités sportives, il explique : "Je sais ce que je vaux physiquement, je sais que je suis largement au dessus de la moyenne". Tout comme Claire, il ne participe pas seulement pour l'aventure mais entend bien gagner : "Je suis un compétiteur. Si je fais Koh-Lanta, dès le début c'est pour gagner". Vincent a intégré l'équipe jaune, choisit face à Claire.

Sébastien, moniteur d'escalade de 35 ans

Le dernier candidat à rejoindre les aventuriers est Sébastien. À 35 ans, il vit en Normandie où il est moniteur d'escalade, sa passion : "C'est un sport exigeant, qui demande un bon contrôle sur soi". Il pratique aussi des activités nautiques, comme le surf, et sait que son atout principal sera avant tout son activité physique. Ce qu'il attend de l'aventure ? Repousser ses limites : "Chaque fois j'ai réussi à repousser mes limites donc j'espère que Koh-Lanta me permettra de les retrouver". Choisi face aux trois candidats, Sébastien a rejoint l'équipe rouge et fait rapidement le bonheur de ses coéquipiers.