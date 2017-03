"Koh-Lanta 2017" : une dispute éclate entre Kelly et Yves

publié le 17/03/2017 à 23:15

L'équipe bleue est sur une mauvaise pente. Après avoir éliminé Dylan, leur élément le plus sportif, la semaine dernière et avoir perdu l'épreuve de confort de ce vendredi 17 mars, les membres de l'équipe n'arrivent toujours pas à s'entendre. Les premières tensions perçues vendredi dernier entre Kelly, la serveuse parisienne de 35 ans, et Yves, le commercial de 49 ans, ont atteint leur comble après l'épreuve de confort.



Alors que les candidats essayaient de construire une nouvelle cabane pour pouvoir dormir à l'abri, une incompréhension entre Kelly et Yves a provoqué l'énervement de ce dernier. Les deux ont très vite haussé le ton, Yves reprochant à Kelly de ne rien faire pour l'aménagement du camp. Exaspérée, elle lui a reproché son manque de motivation et de toujours justifier sa fatigue par son âge. Cette dispute énerve les internautes qui aimeraient bien voir Yves partir à la fin de ce deuxième épisode.

Prenez Yves rendez nous Dylan #KohLanta — future is female (@dicaprioff) 17 mars 2017

#KohLanta Claire est juste dégoûtée je crois... ¿ Elle va finir comme ça sur un palmier. pic.twitter.com/HcPW2xzJMR — Mamzelle Andriel ¿ (@MlleLebegue) 17 mars 2017

Bon les bleus sont super chiants on peut revenir au format rouges contre jaunes maintenant ? Merci #KohLanta — Tat' (@updatat) 17 mars 2017

Yves depuis le début de l'aventure #KohLanta pic.twitter.com/A9GZ5b399Z — Anna Martin (@annamartin94) 17 mars 2017