publié le 07/04/2017 à 23:11

C'est le genre d'images qui pourraient décourager n'importe quelle personne de tenter l'aventure Koh-Lanta. Dans le 5ème épisode de l'émission de TF1, la pluie s'est abattue avec violence sur le camp des bleus durant toute la nuit. Un déluge qui a tout emporté sur son passage : le feu, des affaires et surtout le moral des candidats.



En effet leur cabane, qui n'était déjà pas très étanche, n'a pas pu tenir le coup sous la pluie torrentielle. Les candidats ont donc passé la nuit sous l'équivalent d'une douche allumée à fond. Leurs affaires ont été entraînées par un torrent d'eau et le feu s'est éteint. Résultat, le lendemain, tous les candidats ont le moral dans les chaussettes (mouillées).

Pas un seul n'est épargné. "Quand on vient faire Koh-Lanta, on s'attendait pas à ça (…) j'ai jamais autant eu les larmes aux yeux", confie Fred. Brahma, quant à lui, se compare à une bougie. Clairement plus rien ne va sur l'île.



Horrible !

La météo n'épargne pas les Bleus qui s’apprêtaient pourtant à passer une bonne nuit… #KohLanta pic.twitter.com/9FWzhnhtfb — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 7 avril 2017

Quand tu rates le bus un soir d'automne. #KohLanta pic.twitter.com/TKI0llI2ZI — Super Zappeur (@superzappeur) 7 avril 2017

CATASTROPHE : les Bleus ont perdu le feu !!!! ¿ #KohLanta pic.twitter.com/Eh65KT7SFb — #KohLanta (@KohLantaActu) 7 avril 2017

La pluie l'ennemie le plus redoutable de @KohLantaTF1 @TF1 — moundir (@moundirofficiel) 7 avril 2017

Moi quand jai capté que les bleus ont perdus le feu ¿ #KohLanta pic.twitter.com/GSZd5j35uu — Moham-x (@Hackweedow) 7 avril 2017