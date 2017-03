publié le 31/03/2017 à 23:42

Les aventuriers de Koh-Lanta vivent un véritable coup de théâtre ce vendredi soir. Alors qu'ils se sont à peine habitués au système des trois équipes, toute l'organisation du jeu est de nouveau bouleversée par Denis Brogniart : une des trois tribus de cette saison va disparaître, au profit des deux autres. L'équipe arrivée dernière à l'épreuve de confort a eu ses membres dispatchés dans les deux autres groupes.



Comment les participants vont-ils s'acclimater à l'arrivée de ces nouveaux venus dans leur équipe ? Les tensions d'une tribu vont-elles resurgir dans une autre ? Chez les bleus, l'ambiance est à l'apaisement après les tensions de la semaine dernière. Yves et Kelly sont bien décidés à aller de l'avant et à laisser leur rancœur derrière eux. Mais Kelly est très triste du départ de Hada, éliminée la semaine dernière.

Une épreuve de confort éliminatoire

L'épreuve de confort a cette fois un enjeu beaucoup plus important que les semaines précédentes : l'équipe perdante sera dissoute au profit des deux autres. Cette fois il n'y a rien à gagner, mais tout à perdre. Afin de ne pas perdre leur tribu, les aventuriers doivent récupérer trois boules pour leur équipe, puis les placer en haut d'une planche avec plusieurs orifices. Après tirage au sort, c'est Bastien et Manuela qui ne disputent pas l'épreuve chez les rouges et Vincent l'ancien rugbyman, chez les jaunes.

Les rouges se placent très vite en tête du jeu, talonné par les bleus. Les jaunes, pourtant bien partis, prennent du retard pendant le parcours d'équilibre. En binôme, les aventuriers doivent tirer sur une corde à deux embouts pour emmener chaque boule au sommet de la planche. Concentrés et bien synchronisés, les bleus remportent l'épreuve haut la main, loin devant les deux autres équipes.

C'est finalement les jaunes qui perdent l'épreuve de confort et qui voient leur équipe modifiée. Claire, chez les bleus, et Manuela, chez les rouges, sont les émissaires et choisiront les nouveaux membres de leur tribu. La nouvelle équipe Bleue comprend Yves, Kelly, Frédéric, Claire, Mathilde, Vincent, Brahma, Félicie et Corentin. L'équipe rouge est désormais composée de Yassin, Manuela, Bastien, Marjorie, Franck, Clémentine, Sandro, Sébastien et Maria.

Une épreuve aquatique pour l'immunité

Les nouveaux coéquipiers ont à peine le temps de faire connaissance qu'il est déjà temps de partir pour l'épreuve d'immunité. C'est encore une épreuve aquatique qui attend les candidats pour espérer remporter l'immunité. Les aventuriers doivent plonger en apnée à la recherche de dix pierres, puis les transporter jusqu'au ponton.



Au coude à coude, les deux équipes donnent tout pour remporter l'épreuve d'immunité. Malgré les efforts de Yassin pour ramener la dernière pierre, la plus éloignée, ce sont les bleus qui remportent l'épreuve d'immunité, une première. La tribu s'impose désormais comme une équipe très forte, avec des membres sportifs et compétitifs. Ils remportent le totem sur leur île pour la première fois.

Les bleus se surpassent maintenant,comme quoi rien n'est perdu d'avance #KohLanta — bertrand nzaba (@bert_nz_du95) 31 mars 2017

Chez les rouges, les stratégies vont bon train à quelques heures de leur premier conseil. Sandro, Bastien, Sébastien, Maria et Clémentine choisissent de voter contre Franck mais d'autres aventuriers se mettent d'accord pour éliminer Maria. Lors du conseil, Clémentine évoque la difficulté de Maria à oublier l'équipe Jaune, à laquelle elle était très attachée.





C'est finalement Franck qui est éliminé, avec cinq voix contre lui : "Bon courage à vous et pour les fainéants, réveillez-vous !". Le doyen de la tribu a tenu à régler ses comptes, en reprochant à certains de ne rien faire sur le camp et à d'autres d'être immature.