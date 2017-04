"Koh-Lanta" : Félicie est éliminée chez les bleus

publié le 07/04/2017 à 23:55

L'épisode 5 débute sur l'issue du conseil de la semaine dernière. Le départ de Frank et surtout son discours a laissé des traces. Le candidat avait littéralement vidé son sac désignant Clémentine et Bastien comme des fainéants. "On a bien vu la haine et la rancœur", analyse le jeune candidat. Ce 13ème matin, l'équipe rouge tente de passer outre l'événement de la veille qui a choqué tout le monde. Les liens se resserrent clairement entre Clémentine, Sébastien, Bastien et Sandro l'ancien bleu. Les compères finiront même par passer une alliance.



La première épreuve de confort débute avec à la clef un matériel de pêche de compétition : lunettes, harpon, trident… De quoi manger un peu mieux sur le camp. Pour ce jeu, les équipes doivent chacune monter sur une structure en forme de toit et rester en équilibre dessus à l'aide d'une corde. Si toute l'équipe tombe à l'eau, les adversaires remportent la partie. Rapidement, les bleus sont en mauvaise posture après qu'Yves ait lâché au bout de quelques minutes et que Kelly ait glissé, entraînant la chute de trois autres personnes. Fred et Corentin restent seuls pour sauver l'épreuve, mais leur volonté ne suffira pas. Ils finissent par lâcher, laissant la victoire aux rouges.

Encore une défaite pour les bleus. Bastien qui est le seul à savoir pêcher part tout de suite tester le matériel, mais blessé au genou il est obligé d'arrêter. C'est donc Sébastien "le couteau suisse", qui le remplace au pied levé et attrape rapidement un poisson, tout comme Sandro. Les rouges ont donc mangé comme des rois.

Le lendemain c'est l'épreuve d'immunité, celle qui permet d'éviter le conseil. Les règles sont simples (pour une fois) : sept candidats d'une même équipe sont attachés à un élastique et un autre les coache. Le but : récupérer dix témoins du plus proche au plus éloigné. La malédiction des bleus se poursuit puisque Vincent, l'homme le plus fort physiquement de l'équipe n'est une fois de plus pas tiré au sort pour jouer l'épreuve. Dès le 4ème témoin, les bleus ont du mal. Chez les rouges, c'est Yassine qui tire avec détermination son équipe, mieux organisée. Leur détermination les emmène finalement et évidemment à la victoire.

L'épreuve d'immunité de Koh-Lanta épisode 5 Crédit : TF1

Une fois de plus, les bleus doivent éliminer un des leurs. Ils ont une nuit entière pour faire leur choix. Les bleus en pleine réflexion comprennent pourquoi les rouges ont éliminé Franck plutôt que Maria (plus faible physiquement) : afin d'obliger les hommes bleus à tirer la boule noire et ainsi tenter de disqualifier Vincent (ce qui a marché). Les bleus envisagent donc d'éliminer eux aussi un homme. Brahma et Yves, plus faibles physiquement sont sur la balance avec Kelly, qui n'a pas excellé dans les épreuves.



Difficile cependant pour eux de réfléchir pendant la nuit, vu le déluge qu'ils se sont pris sur la tête. Les pauvres candidats ont même perdu le feu dans l'histoire, ainsi que leur moral. Sur l'île des rouges, Yassine malgré tout ce qu'il a pu apporter à son équipe, ne fait plus du tout l'unanimité. Les autres candidats le trouvent trop personnel, exigeant et estiment qu'il n'accepte aucune critique. Le Bordelais sera-t-il le prochain sur la sellette en cas d'élimination rouge ?



À l'issue du conseil, les bleus finissent par éliminer Félicie.