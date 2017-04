"Koh-Lanta 2017" : Brahma abandonne l'aventure

publié le 14/04/2017 à 21:56

Coup de théâtre pour l'équipe Bleue. Après l'élimination de Félicie et l'épuisement de Claire, malade et emmenée à l'infirmerie, la tribu doit se séparer d'un nouveau membre. Brahma ne se sent plus de taille et a décidé de quitter l'aventure. Ses coéquipiers ont bien essayé de le dissuader, mettant en avant son utilité au sein du groupe, mais l'éducateur spécialisé de 26 ans n'a rien voulu savoir.



Le candidat a fait part de sa décision à l'ensemble des participants avant l'épreuve de confort. Yassin, de l'équipe Rouge, a mis en avant l'estime que lui portaient tous les aventuriers mais n'a pas réussi non plus à le faire changer d'avis. Sûr de lui, Brahma a donné sa décision définitive à Denis Brogniart qui lui a assuré qu'il finirait par regretter son choix. Sur Twitter, les internautes ne comprennent pas non plus le choix de Brahma, qui met l'équipe Bleue dans une mauvaise posture.

Dommage Brahma, je t'aimais bien ¿ j'espère que tu ne le regrettera pas ! #KohLanta — Nina ¿ (@cicalina17) 14 avril 2017

Brahma aurait dû le dire plus tôt comme ça Félicie n'aurait pas été éliminé ¿ #KohLanta — Ciaxrin (@Ciaxrin) 14 avril 2017

Brahma qui sanctionne doublement son équipe...

il part avant une épreuve et après un conseil... #KohLanta — Brandon Buquet (@BrandonBuquet1) 14 avril 2017

Quand tu pense au nombre de gens motivés qui n'ont pas été retenu et que l'autre asticot de Brahma abandonne... ¿¿¿#KohLanta#kohlanta2017 — Tim Citron (@timcitron) 14 avril 2017