publié le 30/09/2016 à 21:02

Après quelques jours loin de leurs enfants, Kate Middleton et le prince William ont retrouvé leurs enfants. Pour la deuxième fois du voyage officiel au Canada, la princesse Charlotte et le prince George sont apparus aux côtés de leurs parents lors d'une grande "garden party" organisée à la Government House à Victoria, jeudi 29 septembre. Et comme à chaque sortie officielle, la famille royale a une nouvelle fois été sous le feu des projecteurs lors de ce moment où ballons multicolores, clowns ou encore bulles étaient au rendez-vous. Autant dire un véritable paradis pour le prince George, 3 ans, et sa petite sœur, 16 mois.



Les deux enfants princiers ont gambadé sous la pelouse jusqu'à créer certaines surprises. Ça a été le cas pour la princesse Charlotte. Vêtue d'une robe et d'un gilet bleu, l'héritière du trône britannique, quatrième dans l'ordre de succession, a poussé son premier mot en public. Alors qu'elle s'éloignait de ses parents et fonçait vers les ballons installés dans le jardin, la princesse de Cambridge a en effet prononcé le mot "Pop !". S'il est quasiment passé inaperçu sur le moment, il est aujourd'hui largement relayé par les médias.



Look at Prince George & Princess Charlotte have a go with the balloons!! @SkyNews #RoyalVisitCanada https://t.co/AnS8dPyE1d — British Royals (@britishroyals) 29 septembre 2016

Dès leur apparition, les deux enfants de Kate Middleton et du prince William sont l'attraction des médias. Lors de leur arrivée sur le sol canadien, c'est le prince George qui avait fait parler de lui en refusant de serrer la main à Justin Trudeau. Une scène rapidement devenue virale qui n'avait cependant pas vexé le premier ministre canadien.