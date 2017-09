Kate Middleton et le prince William attendent un troisième enfant

William, Kate et leurs deux enfants ont assisté tous les quatre à la messe de Noël.

publié le 04/09/2017 à 11:22

George et Charlotte vont accueillir un ou une petit-e frère ou sœur. C'est le palais royal qui l'a annoncé dans un communiqué. Kate Middleton est une troisième fois enceinte du prince William d'un ou une petit prince-sse. Le duc et la duchesse de Cambridge l'ont annoncé lundi 4 septembre 2017. Dans le communiqué, le couple princier précise que "la reine et les membre des deux familles sont ravis de cette nouvelle".



Les deux premières grossesses de Kate Middleton ont été difficiles, la duchesse souffre en effet d'hyperemesis gravidarum, rappelle Kensington Palace. Il s'agit d'une maladie assez sérieuse qui provoque des vomissements violents chez la femme enceinte.

L'épouse du prince William ne pourra donc assurer toutes ses obligations royales prévues. Lundi 4 septembre, elle ne se rendra donc pas au centre pour les enfants à Londres. "La duchesse est prise en charge à Kensington Palace", conclut le communiqué.